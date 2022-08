Anne Heche liegt nach ihrem Autounfall am vergangenen Freitag im Koma. Das bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin.

Die Sorge um Anne Heche (53) hält an: Die US-Schauspielerin liegt nach ihrem Autounfall in Los Angeles am vergangenen Freitag weiterhin im Krankenhaus. "Sie hat eine erhebliche Lungenverletzung, die eine künstliche Beatmung erfordert, und Verbrennungen, die einen chirurgischen Eingriff notwendig machen", gab ein Sprecher in einem Statement bekannt, das dem "People"-Magazin vorliegt. "Sie liegt im Koma und ist seit kurz nach dem Unfall nicht wieder zu Bewusstsein gekommen."

Feuerunfall in Los Angeles

Zuletzt war noch erklärt worden, dass sich Heche in einem "stabilen Zustand" befinde. Ihre Familie und Freunde würden darum bitten, "für sie zu beten und an sie zu denken und ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren". Heche war am Freitag (5. August) mit ihrem Auto in ein Haus im Stadtteil Mar Vista in Los Angeles gekracht, was sowohl das Fahrzeug als auch das Haus in Brand setzte.

Das Auto habe nach dem Aufprall in Flammen gestanden und die Fahrerin habe Verbrennungen erlitten, hieß es zunächst seitens der Feuerwehr. Unter anderem berichteten Quellen anschließend dem Sender CNN, dass es sich bei der Frau um Anne Heche handelt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern weiter an.