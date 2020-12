Der spanische Hollywood-Star Antonio Banderas scheint nicht zu altern. Auch Corona und Herzprobleme konnten ihm offenbar nichts anhaben.

Der spanische Hollywood-Star Antonio Banderas (60, "Leid und Herrlichkeit") präsentierte sich bei einem Prime-Video-Event am Montag in Malaba im südspanischen Andalusien in Bestform. Dunkle Haare, dunkler Bart, trainierter Körper, verschmitztes Lächeln - der Künstler scheint einfach nicht zu altern. Dabei hat er in den vergangenen Jahren mit einigen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt.

Im Sommer war Banderas an Corona erkrankt. Seine Genesung teilte er Ende August via Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Nach 21 Tagen einer disziplinierten Isolation kann ich jetzt sagen, dass ich die Covid-19-Erkrankung überstanden habe. Ich bin gesund", so der Leinwand-Star in seinem Tweet. Gleichzeitig sprach er allen Betroffenen, "die noch mitten im Kampf sind", Mut zu.

Anfang 2017 ereilte ihn ein tragischer Schicksalsschlag. Beim Sport erlitt er einen Herzinfarkt, wie er später selbst öffentlich erzählte. Im Interview mit spot on news erklärte er im Sommer 2019 dazu: "Wenn du dem Tod ins Auge blickst, trifft es dich wie ein Blitz. Es zeigt dir die Zerbrechlichkeit des Lebens."