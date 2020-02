Apple: Karten-App bietet mehr Infos zum Nahverkehr

Auch Apple-User kamen bislang meist nicht um die Navigationsapp Google Maps herum, zumindest in Europa. Zu dünn waren aktuelle Verkehrsinformationen vor allem im öffentlichen Nahverkehr. Das hat sich nun mit einem Update von Apple Karten geändert, das seit der Nacht auf Montag erhältlich ist. Die neue Version verspricht eine umfangreiche Sammlung an Abfahrts- und Ankunftszeiten von Bus und Bahn und zeigt auch temporäre Gleisänderungen oder Haltestellen-Verlegungen an.

Was in den USA, dem Heimatland von Apple, bereits seit vielen Jahren genauso selbstverständlich war wie in der Google-Maps-App, ist nun also endlich auch in Europa möglich, zumindest in Deutschland, Frankreich und Spanien: Eine allumfassende Routenplanung inklusive des öffentlichen Nahverkehrs. Ob iPhone-Nutzer in diesen Ländern aber ab sofort wirklich häufiger auf Apple Karten zurückgreifen werden, werden die nächsten Monate zeigen.