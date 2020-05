Archie: Verblüffende Ähnlichkeit mit Prinz Harry

Für den guten Zweck hat Herzogin Meghan (38) dem kleinen Archie zu dessen erstem Geburtstag ein Kinderbuch vorgelesen. Meghans Ehemann Prinz Harry (35) hat die Szene mit einer Kamera aufgenommen. Auf Instagram geteilt wurde der Clip dann mit einem Spendenaufruf von der britischen Non-Profit-Organisation "Save the Children". Das Video, das die junge Familie in Kalifornien aufgenommen hat, wurde bereits über eine Million Mal aufgerufen. Die Fans freuten sich aber nicht nur darüber, Archie fast drei Minuten in Action zu erleben.

Viele Royal-Fans wiesen auch darauf hin, wie ähnlich Archie seinem Vater sieht. Fotos von Prinz Harry, auf denen er als Baby und Kleinkind zu sehen ist, beweisen tatsächlich die Ähnlichkeit. "Oh mein Gott, er ist Prinz Harrys Doppelgänger!", kommentierte ein User. Von "Zwillingen" ist die Rede. Ein anderer schrieb: "Archie ist Harrys Mini-me." Auch für Meghan, die mit Mann und Sohn in ihre Heimatstadt Los Angeles gezogen ist, gibt es viele positive Rückmeldungen zu dem Clip. Von Stress sei keine Spur mehr zu erkennen, merkte jemand in den Kommentaren an.