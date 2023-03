Prinzessin Lilibet und Prinz Archie sind angeblich nicht zur Krönung ihres Großvaters, König Charles, eingeladen worden.

Ihre königlichen Titel haben sie erhalten, wichtige Post angeblich nicht: Prinz Archie (3) und Prinzessin Lilibet (1) sollen keine Einladung zur Krönung ihres Großvaters Charles III. (74) haben. Die Einladung, die ihre Eltern, Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41), für die Veranstaltung am 6. Mai in London erhielten, erwähnt laut "The Sunday Telegraph" die beiden Kinder des Paares nicht. Archie und Lilibet seien "sehr jung", sagte eine Quelle aus dem Königspalast der Zeitung.

Ob Harry und Meghan, die 2020 als arbeitende Royals zurückgetreten und nach Kalifornien gezogen sind, zur Krönung kommen, ist noch nicht bekannt. Der Herzog und die Herzogin von Sussex bestätigten Medienberichten zufolge lediglich, dass sie eingeladen seien.

"Kalte Schulter" für Harry und Meghan

Wie "The Telegraph" berichtet, könnte es noch weitere Gespräche bezüglich Archie und Lilibet geben, sobald Harry und Meghan ihre eigene Entscheidung über die Teilnahme getroffen haben. Wenn die Sussexes im Mai tatsächlich zur Krönung nach Großbritannien reisen, können sie aber wohl nicht mit einem herzlichen Empfang rechnen. Der "Daily Mail" sagte ein angeblicher Insider: "Sie werden von sehr vielen Angehörigen die kalte Schulter gezeigt bekommen." Viele aus der Familie wollten angeblich nichts mehr mit dem Paar zu tun haben.

In Interviews, einer Netflix-Doku und einer Autobiografie des Prinzen ("Spare") kritisieren Harry und Meghan seit der Auswanderung Mitglieder der britischen Königsfamilie und die britische Presse.

Darf Prinz Louis mit zur Krönung?

Bei der Krönung in der Westminster Abbey werden dem "Telegraph"-Bericht zufolge voraussichtlich die beiden älteren Kinder von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) - Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) - anwesend sein. Der Prinz und die Prinzessin von Wales "überlegen" immer noch, ob sie den lebhaften Prinz Louis, der im April fünf Jahre alt wird, mitnehmen sollen, heißt es weiter. Vermutlich werde aber auch er dabei sein.

Die Enkelkinder von Queen Consort Camilla (75) könnten demnach ebenfalls eine offizielle Rolle bei der Zeremonie haben. Ihr Sohn Tom Parker Bowles (48) hat zwei Kinder im Alter von 15 und 13 Jahren und ihre Tochter Laura Lopes (45) eine 15-jährige Tochter und Zwillinge im Alter von 13 Jahren.