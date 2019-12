Ariana Grande: Unangekündigtes Live-Album zu Weihnachten

Pop-Star Ariana Grande (26, "god is a woman") hat es einmal mehr geschafft, ihre Fans sprachlos zu machen. Am gestrigen Sonntag (22.12.) spielte die Sängerin das letzte Konzert ihrer "Sweetener World Tour" in Los Angeles und überraschte ihre Fans anschließend mit einem ganz besonderen Geschenk.

"Ein kleines Dankeschön für Alles. Und um das Ende dieses Kapitels ein wenig einfacher zu machen", teaserte sie die Überraschung zunächst bei Twitter an. Wenige Stunden später war klar: Die 26-Jährige hat ganz unverhofft ein neues Album veröffentlicht. "k bye for now" beinhaltet 32 Live-Mitschnitte ihrer Tour und ist ab sofort erhältlich - pünktlich zu Weihnachten versteht sich.