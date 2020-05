Arne Rudolf: "Lindenstraße"-Star übernimmt Hauptrolle bei "Rote Rosen"

Von der "Lindenstraße" zu "Rote Rosen": Arne Rudolf (30) hat ein neues Serien-Zuhause gefunden. Der Schauspieler wechselt zur erfolgreichen Telenovela "Rote Rosen" (montags bis freitags um 14:10 im Ersten). Bis Dezember 2019 stand der 30-Jährige noch für die Kultserie "Lindenstraße" vor der Kamera, die im März abgesetzt wurde. Rudolf spielte von 2017 bis zuletzt Konstantin Landmann.

Seine neue Rolle

Voraussichtlich ab Sommer ist Rudolf als David Wagner in "Rote Rosen" zu sehen. Er zieht in die Männer-WG von Gunter Flickenschild (Hermann Toelcke) und Thomas Jansen (Gerry Hungbauer) auf Gut Flickenschild ein. Vorher muss er jedoch einiges an Misstrauen der beiden ihm gegenüber aus dem Weg räumen, als er in Folge 3.133 mit seinem Campingbus vorfährt und großes Interesse an dem historischen Gutshof bekundet.