Nach vier Jahren Leinwandabstinenz: Arnold Schwarzenegger kehrt mit "Breakout" zu seinen Action-Wurzeln zurück.

Nach vier Jahren Pause auf der großen Leinwand: Arnold Schwarzenegger (75) kehrt zu seinen Kinowurzeln als Actionheld zurück. Laut "Deadline" soll er bald in dem Thriller "Breakout" zu sehen sein. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr in Osteuropa beginnen.

Rückkehr mit altmodischem Actionthriller

Die Story von "Breakout" klingt nach einem der geradlinigen Action-Streifen, mit denen Schwarzenegger zum Star wurde. Er verkörpert einen Mann namens Terry Reynolds. Dessen Stiefsohn wird in einem fremden Land zu Unrecht zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt. Reynolds plant einen Ausbruch. Dabei muss er gegen einen übereifrigen Gefängnisdirektor kämpfen, um mit seinem Stiefsohn das Land verlassen zu können.

Auch der Regisseur von "Breakout" verspricht altmodisches Actionkino. Scott Waugh (53) adaptierte etwa das Videorennspiel "Need for Speed" als PS-Spektakel im Stil von "Fast & Furious" fürs Kino. Gerade dreht er den vierten Teil der "Expendables"-Reihe, der im September 2023 in die Kinos kommen soll. Diesmal kommt die Retro-Action-Saga ohne Schwarzenegger aus.

Kein Kinofilm seit "Terminator: Dark Fate" 2019

Zum letzten Mal war Arnold Schwarzenegger 2019 im Kino zu sehen. In "Terminator: Dark Fate" spielte er noch einmal den Kampfroboter, mit dem er 1984 endgültig zum Star wurde. Seitdem widmete sich der Österreicher anderen Formaten, die oft ironisch auf sein Image anspielten. So sprach er eine Figur namens Arnold Armstrong in der animierten Kinderserie "Superhero Kindergarten" oder gab den Donnergott Zeus in einem Werbespot.

Am 25. Mai 2023 startet bei Netflix Schwarzeneggers Seriendebüt "Fubar". In der Actionkomödie spielt er einen Undercoveragent der CIA, der feststellt, dass seine Tochter ebenfalls für die Firma arbeitet.