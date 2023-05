"Actionhelden gehen nie wirklich in Rente"

Arnold Schwarzenegger hat sich zum Ruhestand von Bruce Willis geäußert und über seinen Kollegen geschwärmt.

Arnold Schwarzenegger (75) hat im Interview mit "CinemaBlend" über Bruce Willis (68) gesprochen, der aufgrund gesundheitlicher Probleme zum Hollywood-Ruhestand gezwungen wurde. "Ich finde ihn fantastisch", schwärmte der 75-Jährige über seinen Kollegen. "Er war jahrelang ein riesiger, riesiger Star. Und ich denke, dass er immer als ein großartiger Star und freundlicher Mann in Erinnerung bleiben wird."

Actionhelden kennen keine Rente

Er habe Verständnis dafür, dass der "Stirb langsam"-Darsteller aufgrund seiner gesundheitlichen Umstände in den Ruhestand gehen musste, sagte der "Terminator"-Star weiter. "Aber wissen Sie, im Allgemeinen gehen wir nie wirklich in Rente. Actionhelden laden nach." Schwarzenegger und Willis arbeiteten unter anderem für den stargespickten Actionfilm "The Expendables" zusammen.

Die Familie von Willis, darunter Ehefrau Emma Heming-Willis (44), Ex-Frau Demi Moore (60) und die drei Kinder Rumer (34), Scout (31) und Tallulah (29), teilte im vergangenen Februar mit, dass bei dem Schauspieler frontotemporale Demenz (FTD) diagnostiziert wurde. 2022 hatten sie bereits öffentlich gemacht, dass der Hollywood-Star an Aphasie erkrankt ist.