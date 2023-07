Die Schauspielerin Ashley Benson, hier in Beverly Hills, hat sich verlobt.

Verlobung bei "Pretty Little Liars"-Star

Die US-Schauspielerin Ashley Benson möchte heiraten. Wie sie bei Instagram andeutet, hat sie sich mit ihrem Partner Brandon Davis verlobt.

Ashley Benson (33) hat sich verlobt. Ihr Partner Brandon Davis hat um die Hand der Schauspielerin angehalten, wie sie bei Instagram zeigt. Sie repostete auf ihrem Account eine Story von Davis, in der ein riesiger Diamantring an ihrem Finger funkelt. Benson sei die "Liebe meines Lebens", schrieb ihr nun Verlobter dazu. Sie wiederum erklärte, er sei ihr "bester Freund" und dass sie ihn liebe. Im Hintergrund ist ein Tisch zu sehen, offenbar machte er ihr bei einem romantischen Dinner den Antrag.

"Normalerweise halte ich meine Beziehungen privat"

In einem weiteren Repost von Benson ist sie in einem Videocall mit Theresa Picciallo abgebildet. Die Schauspielerin lächelt in die Kamera und präsentiert ihren Ring. Ihre Freundin freut sich im beigefügten Kommentar überschwänglich darüber, dass das Paar heiraten möchte.

Ein anonymer Insider hatte dem US-Magazin "People" Anfang Februar erzählt, dass Davis und Benson zusammen sein sollen. "Sie haben viele gemeinsame Freunde und sind super lustige und gesellige Leute", erklärte die Quelle. Zuvor waren die beiden öffentlich zusammen gesichtet worden. Ebenfalls im Februar hatte ein weiterer Insider "E! News" erklärt, dass sie zu diesem Zeitpunkt angeblich schon seit einigen Monaten ein Paar waren.

Viel mehr als den Verlobungsring werden ihre Fans zunächst womöglich aber nicht zu sehen bekommen. Benson, die in der Vergangenheit unter anderem mit dem Model Cara Delevingne (30) zusammen war, spricht nicht gerne über ihre Partner. "Normalerweise halte ich meine Beziehungen privat", erklärte sie im März 2021 der "Cosmopolitan". "Diese privaten Momente sind für dich und deinen Partner", sagte sie und fügte an, dass es ihrer Meinung nach das Beste sei, damit nicht zu sehr in der Öffentlichkeit zu stehen. "Du kannst deine Beziehung wirklich beschützen, wenn du sie nicht ausbeutest."