Ashton Kutcher "Your Place or Mine"-Star erkannte Harry Styles nicht

Schauspieler Ashton Kutcher hat sich bei Pop-Superstar Harry Styles dafür entschuldigt, ihn auf einer Karaoke-Party nicht erkannt zu haben.

Schauspieler Ashton Kutcher (44) hat sich bei Pop-Superstar Harry Styles (29) dafür entschuldigt, dass er ihn einst auf einer Karaoke-Party nicht erkannt hat. Es sei auf der Feier eines "außerordentlich bekannten Sängers" passiert, der "der vielleicht beste Sänger der Gegenwart ist" und der zufällig ihr Nachbar war, sagte Kutcher dem Magazin "Esquire". Wer dieser "beste Sänger" genau war, verriet der 44-Jährige jedoch nicht.

Kutcher: Styles' Abba-Performance war klasse

Kutcher und seine Frau Mila Kunis (39) hätten Styles bewundert, als dieser einen ABBA-Song zum Besten gab. "Der Junge verlässt die Bühne und Mila und ich gehen zu ihm hin. Wir sagten: 'Mann, ich muss dir was sagen, du bist ein Ringer. Du bist wie ein Karaoke-Ringer. Du bist wirklich gut.'" Styles antwortete nur ganz bescheiden: "'Danke, Mann, danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen.'"

Zu diesem Zeitpunkt habe er den ehemaligen One-Direction-Star nicht erkannt, verriet Kutcher. "Wir gehen zu unserem Freund und sagen: 'Gott, der Typ war wirklich gut, was?'", rekapitulierte der Schauspieler. Der Freund habe darauf entgegnet: "'Das ist Harry Styles.'" Auch da habe nichts bei ihm geklingelt, gestand Kutcher. "Wer ist das?", habe er nur gefragt. "Mila sagte: 'Das ist der Typ von der Boyband. Er ist ein professioneller Sänger.'"

"Oh mein Gott, jetzt fühle ich mich wie ein Idiot", fuhr er fort. "Er ist ein professioneller Sänger. Und wir versuchen ihm zu sagen, dass er ein guter Sänger ist. Und ich komme mir so dumm vor."

"Es tut mir leid, Harry Styles!"

In einer aufrichtigen Entschuldigung an den Grammy-Preisträger sagte der Schauspieler: "Es tut mir leid, Harry Styles, aber du bist wirklich gut in Karaoke, Mann. Ernsthaft, wirklich gut", scherzte er.

Styles wird am Sonntag bei den Grammys 2023 auftreten. Der Brite ist selbst sechsfach für die begehrte Musiktrophäe nominiert, dreimal allein in den Haupt-Kategorien. Kutcher dagegen ist bald im Netflix-Film "Your Place or Mine" mit Reese Witherspoon (46) in der Hauptrolle zu sehen.