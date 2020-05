Astrid Kirchherr: Beatles-Fotografin mit 81 Jahren gestorben

Die Hamburger Fotografin Astrid Kirchherr ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie durch Bilder der Beatles. Beatles-Biograph Mark Lewisohn (61) schrieb auf Twitter: "Danke schön, Astrid Kirchherr. Intelligent, inspirierend, innovativ, gewagt, künstlerisch, wach, bewusst, schön, klug, liebevoll und erhebend für viele. Ihr Geschenk an die Beatles war unermesslich. Sie starb am Mittwoch in Hamburg wenige Tage vor ihrem 82. Geburtstag. RIP."

Kirchherr soll über ihre erste Begegnung mit den Beatles gesagt haben, als sie diese zufällig bei einem Auftritt in Hamburg gesehen habe, habe sich ihr ganzes Leben in ein paar Minuten verändert. 1960 fotografierte sie die Band das erste Mal, damals noch mit Stuart Sutcliffe und Pete Best. Kirchherr gilt außerdem als Erfinderin der berühmten Beatles-Frisur, sie war mit Sutcliffe liiert und schnitt ihm angeblich die Haare in Pilzkopf-Art.

Stuart Sutcliffe, mit dem die Fotografin verlobt war, starb im Alter von 21 Jahren 1962 an einer Gehirnblutung. Kirchherr soll später mit den Beatles weiter freundschaftlich verbunden gewesen sein.