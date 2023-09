Britney Spears ist für ihre Tanzeinlagen bei Instagram bekannt. In einem Clip baute sie nun zwei Messer in ihre Performance ein.

Britney Spears (41) weiß auf sich aufmerksam zu machen. Die Sängerin versorgt ihre rund 42,1 Millionen Instagram-Follower regelmäßig mit Tanzvideos oder freizügigen Bildern. In einem neuen Post teilte sie nun einen Clip, in dem sie einen scheinbar gefährlichen Auftritt hinlegt.

"Bald ist Halloween"

Die 41-Jährige hantiert mit zwei Messern, lässt sie in ihrem Tanz durch die Luft kreisen und kommt ihrem Gesicht dabei des Öfteren sehr nah. "Ich habe heute angefangen, in der Küche mit Messern zu spielen", schrieb sie zum Video und gab später mit einem hinzugefügten Kommentar Entwarnung: "Keine Sorge, es sind keine echten Messer. Bald ist Halloween!"

Die Kommentarfunktion hatte die Musikerin ausgestellt. Dafür teilten bei X einige User ihre Gedanken zu dem Video. Während sich die meisten erleichtert über die Aufklärung von Spears zeigten, waren andere nicht zufrieden gestellt. "Das waren zu 100 Prozent echte Messer in Britneys neuestem Instagram-Video", zeigt sich ein Nutzer nicht von der Erklärung überzeugt. "Die sind kein Fake", meint eine andere Userin.

Spears unterstand bis Ende 2021 mehr als 13 Jahre lang einer Vormundschaft, nachdem sie 2008 entmündigt worden war. Seither sorgt sie mit Social-Media-Beiträgen immer wieder für Aufsehen. Zuletzt zeigte sie sich in einem knappen, pinkfarbenen Bikini und schwarzen Pumps, wie sie sich zum Song "Don't Hurt Yourself" von Beyoncé (42) an einer pinken Pole-Dance-Stange räkelt, und ihre Hand dabei auch zwischen ihre Beine gleiten lässt. Mit der anderen Hand filmt sie sich selbst durch einen vor ihr aufgestellten Spiegel.

Für Schlagzeilen sorgte auch ihr Ehe-Aus: Mitte August war bekannt geworden, dass sich Britney Spears und Sam Asghari (29) nach sechs Jahren Beziehung getrennt haben. Der Schauspieler reichte nach nur 14 Ehe-Monaten die Scheidung ein. Es ist die dritte gescheiterte Ehe für Spears.