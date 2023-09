Gewusst? Schlafmangel ist nicht die einzige Ursache für dunkle Augenringe. Ein Interview mit Anna Funck und Vanessa Blumhagen...

Eine zu kurze oder unruhige Nacht und am nächsten Morgen sind sie da - die dunklen Schatten unter den Augen. Die meisten greifen dann schnell zur kühlenden Augencreme und anschließend zum Concealer, um sie zu tarnen. Aber bringen die Produkte wirklich etwas? Und ist Schlafmangel die einzige Ursache für intensive Augenringe? Die TV-Journalistinnen Anna Funck (43) und Vanessa Blumhagen (45), Autorinnen von "Gesund, stark, schön: So geht Frauengesundheit heute" (mvg Verlag), sind dem auf den Grund gegangen. Im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten sie, warum Augenringe nicht nur von zu wenig Schlaf kommen können.

Wie sind Sie darauf gekommen, ein ganzes Buch über das Thema Frauengesundheit zu schreiben?

Anna Funck: Das habe ich ein bisschen verbrochen. Ich saß bei Vanessas Hashimoto Day im Publikum, ganz unbedarft, und mir wurde auf einmal schlagartig klar: Alles, was du hier erfährst, ist für jede Frau interessant. Denn schön, stark und gesund wollen wir alle sein. Und es gibt einfach ein paar grandiose Tricks, mit denen man so viel mehr Wohlbefinden hervorrufen kann. Das Beste: Sie sind kein Hexenwerk, man muss sie nur wissen.

Vanessa Blumhagen: Außerdem muss man ergänzen: Unser Buch ist eigentlich für die ganze Familie interessant. Denn auch Männer haben einen Darm, der Probleme macht, Stress oder schlechte Nerven. Auch Kinder liegen ewig wach und können nicht mehr gut schlafen. Und da wir das alles ganzheitlich angehen, wissen wir, dass alles miteinander zusammenhängt. Unser Buch ist eigentlich ein Nachschlagewerk für die ganze Familie. Und wir Frauen sind nun mal die Gesundheitsminister.

Wir alle haben regelmäßig mit Augenringen zu kämpfen, meistens nach einer kurzen Nacht mit wenig Schlaf. In Ihrem Buch schreiben Sie jedoch ausführlich über andere mögliche Ursachen...

Blumhagen: Das spannende an diesem Thema ist ja, dass es sehr viel mehr Gründe gibt, warum wir mit Augenringen herumlaufen: Es kann ein Eisenmangel sein, eine Schilddrüsenunterfunktion, eine überlastete Leber oder ein Pingpongspielen mit unserem Blutzucker. Und Schlafen hilft in all diesen Fällen leider gar nicht.

Funck: Genau. Dann muss man ran an die Baustellen. Erster Schritt wäre ein großes Blutbild. Man kann aber auch gucken, wie man den Blutzucker stabil hält oder eine Leberreinigung machen. Das bringt unheimlich viel - durfte ich gerade selbst feststellen.

Hat man die Ursache herausgefunden - wie lange dauert es, bis eine Besserung eintreten kann?

Funck: In meinem Fall war das sofort nach der Leberreinigung. Alles andere braucht Zeit.

Blumhagen: Bis die Schilddrüse bei einer Unterfunktion richtig eingestellt oder ein Eisenmangel aufgefüllt ist, dauert es eine gewisse Zeit. Das Gute ist aber, dass mit der Therapie dieser Symptome auch noch andere Probleme verschwinden: Gewichtszunahme, Erschöpfung, Frieren...

Welche Tipps haben Sie, um Augenringe im Notfall zu tarnen?

Funck: Man kann sich die passenden Schminkpaletten zulegen, je nach Farbe der Augenringe. Blaue Augenringe überdeckt man mit orangefarbenem Concealer. Lilafarbene Augenringe mit gelblichem Concealer, lila-bläuliche Augenringe mit lachsfarbenem Concealer und bräunliche Augenringe mit violettem Concealer.

Blumhagen: Unbedingt auch bei Make-up und dekorativer Kosmetik auf die Inhaltsstoffe achten. Naturkosmetik ist schon mal eine gute Wahl. Wer aber auf Nummer Sicher gehen möchte und keine Stoffe, die das Erbgut schädigen und verändern oder ins Hormonsystem eingreifen, auf und damit in seinen Körper bringen möchte, kann sich Apps wie "ToxFox" herunterladen. Da wird genau angezeigt, welche Produkte bedenklich sind und warum. Denn giftige Inhaltsstoffe führen langfristig zu schlimmeren Symptomen als Augenringe!

Neben Make-up gibt es inzwischen auch Augenpads und Augencremes mit aufhellendem und kühlendem Effekt, die auch Hyaluronsäure enthalten. Was halten Sie davon?

Funck: Gar nichts. Bringt nichts. Das Problem kommt ja von innen. Hat vielleicht einen kühlenden Effekt, aber dann vielleicht eher noch einen Rosenquarz-Roller aus dem Kühlschrank benutzen.

Blumhagen: Auch hier gilt wieder: Im Zweifel holt man sich unnötig Giftstoffe in den Körper. Und gerade das wollen wir ja nicht. Die machen uns nur krank. Wir packen das Problem dann doch lieber an der Wurzel.