Auktion in Frankreich Hohe Summe für einzelne Seite eines "Asterix"-Comics

Eine signierte Seite eines "Asterix"-Comics aus dem Jahr 1969 hat bei einer Auktion in Frankreich einen Preis von 166.750 Euro erzielt.

Eine einzelne Seite aus dem Band "Asterix in Spanien" ("Astérix en Hispanie"), der erstmals 1969 auf Französisch erschienen ist, ist in Paris versteigert worden. In der Auktion des Hauses Daniel Maghen erzielte die vom verstorbenen Albert Uderzo (1927-2020) gezeichnete, signierte und gewidmete Seite aus dem 14. "Asterix"-Band einen Preis von 166.750 Euro.

Zuvor war ein Wert von 130.000 Euro bis 150.000 Euro geschätzt worden. Die versteigerte Seite zeigt eine der bekannten Prügeleien mit den Römern, in die der von Autor René Goscinny (1926-1977) und Zeichner Uderzo geschaffene Titelheld Asterix und sein Freund Obelix immer wieder geraten.

Der Uderzo-Rekord liegt bei 1,4 Millionen

Die Versteigerung ist weit vom Uderzo-Rekord entfernt. Das Titelblatt des Bandes "Tour de France" ("Le Tour de Gaul") war 2017 auf einen Wert von 180.000 Euro bis 200.000 Euro geschätzt und später für 1,4 Millionen Euro versteigert worden.

Ab dem 26. Oktober 2023 präsentiert Story House Egmont den neuen "Asterix"-Band. Es ist das 40. gallische Abenteuer. Mit dabei ist dann der neue Autor Fabrice Caro (49), genannt Fabcaro, wie in einer Mitteilung im Dezember verkündet wurde.