Aurora Ramazzotti ist Mutter eines kleinen Sohnes geworden. Ihre Mutter Michelle Hunziker hat die 26-Jährige damit zur Oma gemacht.

Aurora Ramazzotti (26) hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Das hat die 26-Jährige in einem berührenden Instagram-Post verraten, der ihren Freund und Kindsvater Goffredo Cerza bei einem Fistbump mit dem neugeborenen Baby zu zeigen scheint. Ihre Eltern Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (59) sind damit erstmals Oma und Opa.

Aurora Ramazzottis Sohn hört auf den Namen Cesare

Dem Instagram-Post der jungen Mutter lässt sich entnehmen, dass ihr kleiner Sohn auf den Namen Cesare hört, und am 30. März das Licht der Welt erblickt hat. Zu den zwei geteilten Fotos schreibt Aurora Ramazzotti "BFFs", also die Abkürzung für "Best Friends Forever" (auf Deutsch: "Für immer beste Freunde").

Auch Michelle Hunziker reagiert in einer Instagram-Story

Die frisch gebackene Oma Michelle Hunziker hat das erste von ihrer Tochter geteilte Bild wiederum in einer eigenen Instagram-Story aufgenommen. Dazu schreibt die 46-Jährige: "Heute war der schönste Tag in meinem Leben nach der Geburt meiner Töchter - willkommen Cesare". Dahinter setzte sie ein Herz-Emoji.

SpotOnNews