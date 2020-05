Baby Archie: Womit Harry und Meghan ihm eine Geburtstagsfreude machen

Happy Birthday, kleiner Archie! Der Sohn von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) feiert an diesem Mittwoch (6. Mai) seinen ersten Geburtstag. Eine große Party zu Ehren des Jungen wird es aufgrund der Coronavirus-Pandemie aber nicht geben. Ein Geburtstag ohne Torte, Geschenke, Spiel und Spaß? Keinesfalls, meint Royal-Expertin Katie Nicholl gegenüber der Zeitschrift "OK!": Mutter Meghan habe sich um alles gekümmert.

"Meghan ist eine großartige Köchin und liebt es, sich in der Küche kreativ auszuleben", so Nicholl. Daher gehe die Royal-Expertin davon aus, dass sich Baby Archie sicher über eine selbst gebackene Geburtstagstorte freuen dürfe. "Vermutlich aus Bio-Zutaten und zuckerfrei", fügt sie an, "etwas entsprechend Gesundes für einen Einjährigen". Außerdem, so Nicholl weiter, werde auch für Spiel und Spaß gesorgt sein. Bei schönem Wetter sei anzunehmen, dass die kleine Familie "gemeinsam im Pool herumplantscht".

Sinnvolle Geschenke statt Spielzeug und Kleidung

Im März dieses Jahres sind Harry und Meghan mit Sohn Archie nach Los Angeles, Kalifornien, umgezogen. Geburtstagsglückwünsche aus dem britischen Königshaus werden den Einjährigen daher vermutlich nur via Videocall erreichen. Und Geschenke? "Archie hat alles, was er braucht", sagt Nicholl. Ihrer Meinung nach würden Harry und Meghan "nicht sinnlos Geld für Spielzeug und Kleidung ausgeben".

Was sich die Royal-Expertin stattdessen vorstellen könnte: "Geschenke für seinen neuen Kindergarten." Die Eltern, die seit April dieses Jahres offiziell keinen Senior-Royal-Status mehr tragen, würden "Geschenke schätzen, die eher einen Sinn als einen materiellen Wert haben". Demnach würden sich Harry und Meghan anlässlich Baby Archies Geburtstag wohl über "eine Spende an eine Kinderhilfsorganisation oder die Förderung eines Tieres in freier Wildbahn" freuen.