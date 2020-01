Bar Refaeli: Das Model präsentiert seinen großen Babybauch

Bar Refaeli (34) wird zum dritten Mal Mutter. Auf Instagram gibt das israelische Model immer wieder Updates zu seiner Schwangerschaft. Jetzt postete sie ein Foto, auf dem sie sich in einem silbernen Kleid mit riesigem Babybauch zeigt. Sie kommentierte das Bild mit dem Satz "Kurz vor dem Explodieren".

Es könnte bald soweit sein

Der Größe ihres Bauches nach zu urteilen, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis ihr Sohn auf die Welt kommt. Im Juni 2019 hatte das Model mit den Worten "OOPS I did it again" (zu Deutsch: "Hoppla, ich habe es wieder getan") in einem Video bekannt gegeben, erneut schwanger zu sein.

Das israelische Supermodel ist bereits Mutter zweier Töchter, Liv (3) und Elle (2). Mit ihrem Ehemann, dem Geschäftsmann Adi Ezra (44), ist Refaeli seit 2015 verheiratet.