Bar Refaeli: Drittes Kind in dreieinhalb Jahren

Bar Rafaeli im Mama-Glück

Bar Refaeli (34) ist zum dritten Mal Mutter geworden. Das hat das israelische Model nun auch selbst bestätigt. Auf Instagram teilte Refaeli ein Foto, das sie strahlend in OP-Hemd im Krankenhaus zeigt. Dazu kommentierte sie: "So sieht echter GLAM aus. Das dritte Baby in dreieinhalb Jahren", schrieb sie und fügte drei Küken und das Hastag "Familie ist Alles" hinzu. Zusammenfassend schrieb Refaeli zu einem Herz noch den Satz: "Das Leben ist wunderschön".

In ihrer Insta-Story teilte die Dreifach-Mama außerdem ein Bild von einem Frühstückstisch und kommentierte "Home". Mittlerweile scheinen sie und ihr neugeborener Sohn also wieder in den eigenen vier Wänden zu sein.

Am Dienstag hatte Refaeli das dritte Kind mit Ehemann und Geschäftsmann Adi Ezra auf die Welt gebracht. Nicht nur auf den neuen Nachwuchs, sondern auch auf den 45. Geburtstag des Papas, kann die fünfköpfige Familie heute (19. Januar) anstoßen. Refaeli und ihr Mann haben bereits zwei Töchter, Liv (3) und Elle (2). Der Name des neugeborenen Sohnes ist noch nicht bekannt. Refaeli und Ezra sind seit 2015 verheiratet.

