Barbara Becker und ihr Sohn Noah haben bei einem Auftritt in Berlin mit ihren farbenfrohen Outfits für Aufsehen gesorgt.

Designerin Barbara Becker (55) hat gemeinsam mit ihrem Sohn Noah Becker (28) in Berlin gefeiert. Die beiden liefen bei der RTL-Launchparty für die neue Lifestyle-Sendung "Gala" am Donnerstagabend (9. Juni) über den roten Teppich. Dabei sorgte das Mutter-Sohn-Duo mit farbenfrohen Outfits für Aufsehen.

Barbara Becker erschien zu dem Event in der Hauptstadt in einer hellgrünen Kombination. Zu dem Hosenanzug mit langem Blazer kombinierte sie ein weißes Top, und ebenfalls weiße, spitz zulaufende Stiefel sowie einen hellen Hut. Eine Clutch hatte die 55-Jährige ebenfalls dabei.

Noah Becker im Batik-Look

Ihr Sohn erschien in einer Hose im Batik-Look in hell- und weinroten Tönen. Darüber trug er ein weißes Shirt mit grauem Jackett. Bei der Schuhwahl hielt es der 28-jährige Becker-Spross bequem: Sandalen und weiße Socken rundeten seinen Look ab.

Noah stammt aus Barbara Beckers Ehe mit Boris Becker (54). Mit dem Tennisstar, der derzeit in England eine Haftstrafe wegen Insolvenzverschleppung verbüßt, war sie bis 2001 verheiratet. Die beiden haben zusammen noch Sohn Elias (22).

250 Gäste in Feierlaune

Barbara und Noah Becker waren am Donnerstag nicht die einzigen Promis, die anlässlich des Starts des neuen TV-Magazins in Berlin erschienen. Moderatorin Annika Lau (43) begrüßte rund 250 Gäste zur Launchparty. Mit dabei waren unter anderem die Schauspiel-Stars Natalia Wörner (54), Natalia Avelon (42), Ulrike Frank (53), Frederick Lau (32), Herbert Knaup (66) und Pasquale Aleardi (51) sowie die Moderatorinnen Frauke Ludowig (58), Pinar Atalay (44), Bella Lesnik (40) und Tamara Gräfin von Nayhauß (49).

Am Samstag (11. Juni, 17:45 Uhr) feiert "Gala" Premiere bei RTL. In jeder Sendung begrüßt die Moderatorin einen prominenten Gast zum Gespräch und wirft einen persönlichen Blick in das Leben der Royals und Prominenten. In der Auftaktsendung ist das deutsche Top-Model Eva Padberg (42) zu Gast bei Annika Lau.