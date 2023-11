"GNTM"-Siegerin bekommt Gastrolle in "Dahoam is Dahoam"

Barbara Meier tauscht den Laufsteg gegen das TV-Set: Sie übernimmt eine Gastrolle in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam".

Barbara Meier (37) ist bald zu Gast im BR Fernsehen. Drei Episoden lang wird sie in einer Gastrolle im Erfolgsformat "Dahoam is Dahoam" zu sehen sein, wie der Sender mitteilt. Die Folgen werden voraussichtlich Ende Februar 2024 ausgestrahlt.

"Viele aus meiner Familie sind treue 'DiD'-Fans", erzählt das Model, das als Siegerin der zweiten "Germany's next Topmodel"-Staffel bekannt wurde und auch als Schauspielerin tätig ist. Als sie Silke Popp (50) "bei einem Dirndl-Shooting getroffen habe, war die Idee schnell geboren, dass ich vielleicht eine Gastrolle übernehmen könnte", führt sie fort. Popp spielt in der Serie die Uschi Kirchleitner. Meier freue sich, "dass es jetzt klappt und mich meine Eltern bald in Lansing sehen können".

Barbara Meier als allzu perfekte Geschäftsführerin

Am 21. und 22. November war das Model bereits am Set von "Dahoam is Dahoam" in dem Seriendorf bei Dachau. Meier übernimmt in den drei Folgen die Rolle der Anita Holzammer, einer "überperfekten" Brauerei-Geschäftsführerin. Zusammen mit Uschi soll sie eine Rede vor dem bayerischen Unternehmerinnen-Verband halten, was sich jedoch als eine Herausforderung entpuppt.

"Dahoam is Dahoam": Barbara Meier spricht in ihrem Heimatdialekt

An schauspielerischer Erfahrung mangelt es der gebürtigen Ambergerin nicht. Ihr Talent konnte Meier schon in einigen Filmen und Serien unter Beweis stellen - darunter etwa in "Army of Thieves" an der Seite von Matthias Schweighöfer (42). Redaktionsleiterin Daniela Boehm zeigt sich in der Mitteilung des Senders angetan von dem Auftritt: "Barbara Meier ist mittlerweile eine erfahrene Schauspielerin, sie spricht bei uns das erste Mal in ihrem schönen Heimatdialekt - Oberpfälzisch. Somit passt sie natürlich sehr gut in unsere bayerische Serie."

"Dahoam is Dahoam" läuft regulär von Montag bis Donnerstag ab 19:30 Uhr im BR Fernsehen. Das zuständige Gremium des BR-Rundfunkrats hat erst im Oktober grünes Licht für 340 weitere Folgen der bayerischen Kultserie gegeben, die bereits seit rund 16 Jahren auf Sendung ist.

SpotOnNews