Barbara Meier tanzte sich 2018 ins Finale bei "Let's Dance". An anderer Stelle kehrt sie nun in den TV-Tanzsaal zurück.

Barbara Meier (36) gewann 2007 die zweite Staffel "Germany's next Topmodel". Danach war das Model in weiteren TV-Shows zu sehen, darunter "Let's Dance". Bei der RTL-Tanzshow belegte sie einst den dritten Platz. Jetzt kehrt die 36-Jährige in die Welt der Tanzshows zurück.

"Nachdem ich 2018 bei 'Let's Dance' bis ins Finale tanzen durfte, kehre ich am Freitag endlich wieder in den Ballroom zurück", schreibt Meier in einem Instagram-Post. "Allerdings dieses Mal nicht als Tänzerin, sondern als (Gast-)Jurorin in der österreichischen Version 'Dancing Stars'!" Sie freue sich sehr, sich von zehn wundervollen Tanzpaaren bestenfalls "verzaubern zu lassen. Tanzen ist und bleibt einfach eine große Leidenschaft von mir", erklärt die ehemalige "GNTM"-Gewinnerin.

In Österreich zeigt der Fernsehsender ORF 1 die Tanz-Sendung mit Promi-Profi-Paaren seit 2005. Am 3. März startet die 15. Staffel von "Dancing Stars", das genau wie "Dancing with the Stars" (USA) oder "Let's Dance" (Deutschland) eine Version der BBC-Show "Strictly Come Dancing" ist, die international unter verschiedenen Titeln läuft. Neben den "Dancing Stars"-Juroren Maria Angelini-Santner (36) und Balázs Ekker (45) nimmt eine wöchentlich wechselnde Gastjurorin oder ein Gastjuror Platz. Zum Auftakt wird Meier Jury-Luft schnuppern.

Höhen und Tiefen bei "Let's Dance"

Das Model tanzte 2018 in der elften Staffel von "Let's Dance" an der Seite von Sergiu Luca (40). Das Tanzpaar schied zunächst in der fünften Runde aus, kehrte dann aber als Ersatz für den verletzten Kandidaten Jimi Blue Ochsenknecht (31) und Renata Lusin (35) in die Show zurück und belegte den dritten Platz.

Und wie kommt es jetzt zum Auftritt im österreichischen TV? Die Wahl-Wienerin Barbara Meier ist seit Juni 2019 mit dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann (geb. 1976) verheiratet. Sie machten ihre Beziehung im Frühjahr 2016 öffentlich, im Mai 2018 folgte der Heiratsantrag. Das Paar hat zwei Töchter.

Für die deutschen Tanz-Promis geht es am kommenden Freitag (3. März, 20:15 Uhr) bereits in die zweite Liveshow. RTL zeigt derzeit die 16. Staffel "Let's Dance".

SpotOnNews