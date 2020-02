Barbara Meier: Große Freude über all die Baby-Glückwünsche

Barbara Meier (33) und ihr Ehemann, der österreichische Unternehmer Klemens Hallmann (geb. 1976), erwarten im Sommer 2020 Nachwuchs. Das Baby-Posting am Valentinstag haben neben zahlreichen Fans auch jede Menge Promi-Kollegen kommentiert. In ihrer Story hat sich die werdende Mutter für all die "wundervollen, lieben, tollen, bezaubernden Kommentare" bedankt. Es sei "so schön zu sehen, wie viele Menschen sich mit uns freuen", schwärmt Meier.

"Wir sind sehr glücklich"

Vor allem, dass die Gratulanten, "die uns ja gar nicht persönlich kennen so begeistert sind", nennt die 33-Jährige "wirklich sehr, sehr schön". Strahlend sagt die rothaarige Schönheit in die Kamera: "Wir sind sehr glücklich, dass ihr euch alle so mit uns freut, da freuen wir uns gleich noch ein bisschen mehr!"

Das Model ist auch als Schauspielerin tätig und machte die Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer im Frühjahr 2016 öffentlich. Im Mai 2018 machte ihr Hallmann in Cannes einen hollywoodreifen Heiratsantrag. Die Hochzeit fand am 1. Juni 2019 in Venedig statt. Das erste gemeinsame Kind wird im Sommer 2020 das Licht der Welt erblicken.