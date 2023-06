Barry Newman ist tot. Der US-Schauspieler ist laut eines Medienberichts schon vor fast einem Monat in New York gestorben.

Der US-amerikanische Schauspieler Barry Newman (1930-2023) ist im vergangenen Mai verstorben, wie nun bekannt wird. Seine Ehefrau Angela habe dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" bestätigt, dass der Film- und Serienstar am 11. Mai eines natürlichen Todes in einem New Yorker Krankenhaus gestorben sei.

Bekannt aus "Vanishing Point" und "Petrocelli"

Bekannt wurde Newman vor allem als ehemaliger Rennfahrer Kowalski im Film "Fluchtpunkt San Francisco" (im Original "Vanishing Point"). In dem Klassiker von 1971 soll Newman in einem Auto innerhalb kürzester Zeit von Denver nach San Francisco rasen. Dem Bericht zufolge dauerten die Dreharbeiten damals nur acht Wochen und "Fluchtpunkt San Francisco" soll einer der Lieblingsfilme von Regie-Legende Steven Spielberg (76) sein.

Daneben verkörperte der in Boston geborene Newman in den 1970er Jahren unter anderem den Rechtsanwalt Anthony Petrocelli in der gleichnamigen Serie "Petrocelli". Es folgten zahlreiche weitere Rollen, darunter auch Auftritte in Serien wie "Quincy", "Ein Colt für alle Fälle" und "Mord ist ihr Hobby".