Die deutsche Basketball-Welt trauert um Ex-Profi Dennis Kramer. Der ehemalige Spieler der BG Göttingen wurde nur 31 Jahre alt.

Trauer in der Welt des deutschen Basketballs: Der ehemalige Profispieler Dennis Kramer (1992-2023) ist tot. Wie das "Göttinger Tageblatt" meldet, kam Kramer am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Barterode ums Leben.

Der Deutsche Basketball Bund teilte die "schreckliche Nachricht" am Montagnachmittag ebenfalls auf X (ehemals Twitter). "Wir trauern um unseren ehemaligen U18-, U20- und A2-Nationalspieler Dennis Kramer (Silber bei Universiade 2015), der im Alter von 31 Jahren bei einem Verkehrsunfall tragisch ums Leben gekommen ist", heißt es in dem Post.

"Mit großer Trauer und Bestürzung"

Auch Kramers letzter Profiverein BG Göttingen teilte die fürchterliche Nachricht unter anderem auf Instagram. "Mit großer Trauer und Bestürzung hat die BG Göttingen auf die Nachricht vom Tod ihres ehemaligen Spielers Dennis Kramer reagiert", ist in dem Beitrag zu lesen.

Kramer spielte demnach von 2017 bis 2021 für den Verein, und absolvierte insgesamt 115 Partien als Center. Davor lief er für den EWE Baskets Oldenburg und die TBB Trier in der Basketball-Bundesliga auf. In San Diego besuchte er von 2010 bis 2014 die Universität, und spielte in der US-amerikanischen College-Liga NCAA.

Ex-Nationalmannschaftskollege Maodo Lo trauert um Dennis Kramer

"Die gesamte Göttinger Basketball-Familie wird Kramers großes Herz, seine offene und humorvolle Art sowie seine immer positive Einstellung sehr vermissen", heißt es weiter im bewegenden Instagram-Post des BG Göttingen. Auch Basketball-Nationalspieler Maodo Lo (30), der aktuell mit der deutschen Auswahl bei der Basketball-Weltmeisterschaft 2023 spielt, erinnert auf Instagram an seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen aus dem U23-Team. "Ruhe in Frieden man", schrieb Lo am Montagabend in einer Instagram-Story zum Beitrag des Deutschen Basketball Bundes.