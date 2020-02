Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: Sie liefern sich ein Duell auf dem Golfplatz

Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger (35) und seine Ehefrau, Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic (32), sind trotz ihres Daseins als Profisportler im Ruhestand noch für kleine Wettkämpfe zu haben: Das Ehepaar lässt auf Instagram seine Follower an einem Duell auf dem Golfplatz teilhaben.

"Was wäre eine großartige Ehe ohne einen freundschaftlichen Wettbewerb. Schaut in unsere Stories, um unsere Leistungen zu bewerten", schrieb Schweinsteiger zu einem Selfie mit seiner Frau. Auch Ivanovic teilte den Schnappschuss aus dem Golfmobil. Beide veröffentlichten in ihrer Instagram Story Clips des jeweils anderen beim Schwingen des Golfschlägers und ließen die Fans abstimmen, wer dabei die bessere Figur macht. Wer am Ende als Sieger vom Platz ging, haben sie noch nicht verraten. Schweinsteiger verbringt des Öfteren seine freie Zeit auf dem Golfplatz, vor Kurzem trat er einem Golfclub auf Mallorca bei.

Schweinsteiger ist ab 2020 als TV-Experte zu sehen

Ana Ivanovic gab am 28. Dezember 2016 ihr Karriereende als Tennisspielerin bekannt. Nachdem sein letzter Fußballverein Chicago Fire die Play-offs erneut verpasst hatte, verkündete Schweinsteiger Anfang Oktober 2019 seinen Fußball-Ruhestand. Er bleibt dem Sport aber in anderer Funktion treu: Der 35-Jährige ist ab 2020 TV-Experte bei der ARD und wird im Rahmen der Sportschau vor allem die EM 2020 und WM 2022 begleiten. Und die Fans dürfen sich noch auf ein TV-Highlight freuen: Filmemacher Til Schweiger (56, "Honig im Kopf") arbeitet an einer Doku über den Fußballer, die noch 2020 auf Amazon Prime Video starten soll.

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger sind offiziell seit 2015 liiert, ein Jahr darauf wurde geheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne.