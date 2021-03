Zum Ende der ersten "Batwoman"-Staffel war Schauspielerin Ruby Rose ausgestiegen. Nun steht fest, wer ihre Figur Kate Kane zukünftig spielt.

Nach dem Ende der ersten Staffel von "Batwoman" verkündete Hauptdarstellerin Ruby Rose (35, "Orange Is the New Black") ihren Ausstieg. Ihre Figur Kate Kane wurde daraufhin zunächst aus dem Drehbuch geschrieben und durch die neue Heldin Ryan Wilder, gespielt von Javicia Leslie (33), ersetzt. Nun steht jedoch fest: Der Abschied war nicht endgültig. In der zweiten Hälfte von Staffel zwei kehrt Kate Kane in Form von Schauspielerin Wallis Day (26, "Krypton") zurück.

Wie die US-Seite "Deadline" berichtet, wurde das bislang ungewisse Schicksal der verschwundenen Superheldin in den USA am Sonntag (21. März) enthüllt. In Folge acht der aktuellen Staffel taucht Kate Kane - zum ersten Mal gespielt von Wallis Day - als gefesselte Geisel wieder auf und ist nach einem schlimmen Unfall allerdings nicht wiederzuerkennen.

Kate Kane wird nicht wieder zu "Batwoman"

Entgegen der Erwartungen mancher wird Kane zukünftig allerdings nicht wieder als Hauptprotagonistin in den Fledermausanzug schlüpfen. Stattdessen soll ihre Rückkehr die Position von Ryan Wilder als rechtmäßige Trägerin des Heldinnen-Capes stärken. Gespielt wird Batwoman also weiterhin von der im bayerischen Augsburg geborenen US-Amerikanerin Javicia Leslie. Die 33-Jährige ist die erste farbige Frau, die in die ikonische Rolle schlüpft.

Für Neuzugang Wallis Day sind Rollen in Comicbuchverfilmungen nichts Neues. Die 26-Jährige spielte bereits in der Science-Fiction-Serie "Krypton" mit, die zwischen 2018 und 2019 über die TV-Bildschirme flimmerte. Demnächst wird die Britin zudem neben Mark Wahlberg (49, "Ted") und Chiwetel Ejiofor (43, "12 Years a Slave") im Film "Infinite" zu sehen sein.