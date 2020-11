Dating-, Musik- oder Talentshow: Das TV-Programm bietet diesen Herbst ein vielfältiges Programm. Ein Überblick.

Um in den eigenen vier Wänden keine Langeweile aufkommen zu lassen, ist ein Abend vor dem Fernseher ein geeignetes Mittel. Die Sender bieten dabei die gesamte Woche über Unterhaltungsshows und -formate in der Primetime. Ein Überblick.

"Bauer sucht Frau"

Der Montagabend startet mit einem Kuppelshow-Klassiker: "Bauer sucht Frau" (20:15 Uhr, RTL, auch via TVNow). Moderatorin Inka Bause (51) hilft in der mittlerweile 16. Staffel alleinstehenden Landwirten bei der Liebessuche. Dieses Jahr sorgt Land-"Bachelor" Patrick (24) für Aufsehen. Kein Bauer hatte zuvor so viele Zuschriften bekommen. Drei Damen hat er mittlerweile zur Hofwoche eingeladen. Zudem dreht Pferdewirtin Denise (32) den Spieß um und sucht einen Mann "mit Muckis und Tattoos" an ihrer Seite.

"The Masked Singer"

Am Dienstagabend ziehen sich Promis die Masken über und performen auf der Bühne: In den Live-Shows von "The Masked Singer" (20:15 Uhr, ProSieben) singen das Nilpferd, der Anubis oder das Skelett. Am Ende jeder Show wird eine Maske enttarnt und der Star dahinter muss seine Identität preisgeben. Die Zuschauer und das Rateteam mit Bülent Ceylan (44) und Sonja Zietlow (52) geben zuvor Tipps ab, welcher Promi es sein könnte. Um die Anonymität des Kandidatenfelds zu wahren, läuft die Show unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ab.

"Die Bachelorette"

Melissa Damilia (25) ist auf der Suche nach ihrem Mr. Right. Als "Bachelorette" hat sie jeden Mittwoch (20:15, RTL) die Qual der Wahl. Auf Gruppen- und Einzeldates lernt sie die Single-Männer auf Kreta besser kennen. In der Nacht der Rosen verteilt sie an ihre Favoriten besagte Blume. Welcher Mann wird ihr Herz am Ende erobern? Das große Finale soll am 2. Dezember 2020 steigen.

"The Voice of Germany"

Jeden Donnerstag (ProSieben) und Sonntag (Sat.1) kommen Musikfans auf ihre Kosten: "The Voice of Germany" feiert 2020 mit der zehnten Ausgabe eine Jubiläumsstaffel. Die Coaches Stefanie Kloß (36) und Yvonne Catterfeld (40) sowie Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) als Doppelstuhl, Mark Forster (37) und Nico Santos (27) kämpfen um die besten Talente für ihr Team. Derzeit finden die Blind Auditions statt, ab Sonntag, den 8. November, starten in Sat.1 die Battles unter den Kandidaten und Teams.

"Ninja Warrior"

2020 startete "Ninja Warrior Germany" in die fünfte Staffel - mit neuen Regeln und neuen Hindernissen. Das Moderations-Team Jan Köppen (37), Frank "Buschi" Buschmann (55) und Laura Wontorra (31) bleibt der Show, die eine deutsche Adaption der japanischen Gameshow ist, erhalten. Die Teilnehmer versuchen trickreiche Hindernisparcours zu überwinden und müssen dabei ihre Kraft und Ausdauer unter Beweis stellen. Der beste Teilnehmer wird am Ende der "Ninja Warrior".

"Das Supertalent"

Die 14. Staffel der TV-Show "Das Supertalent" (20:15 Uhr, RTL) startete am 17. Oktober und läuft seitdem immer samstags. Dieses Mal entscheiden Chefjuror Dieter Bohlen (66) und Model Bruce Darnell (63) nebst den neuen Kollegen, Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (32) und Comedian Chris Tall (29), über das faszinierendste Unterhaltungstalent des Jahres. Das große Finale von "Das Supertalent" 2020 findet in diesem Jahr am 19. Dezember statt.