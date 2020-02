Bausa: Der Rapper will nur noch ein Album veröffentlichen

Der breiten Masse wurde Rapper Bausa (30, "Mary") erstmals 2017 bekannt. Im Spätsommer veröffentlichte er den Song "Was du Liebe nennst". Die Nummer blieb 65 Wochen in den deutschen Charts, holte dreifaches Platin. Keine drei Jahre später kündigt Bausa nun bereits sein letztes Album an - mit gerade mal 30 Jahren.

In einem Post bei Instagram gab er zunächst bekannt, dass seine im März stattfindende Tour auf Ende des Jahres verschoben wird. Als Grund führt Bausa an: "Ich werde die Zeit nutzen, um an meinem letzten Album zu arbeiten." Über die genauen Beweggründe für seinen möglichen musikalischen Abschied wolle er noch aufklären.

Auch wenn die Details für Bausas Entscheidung noch nicht bekannt sind, sollten Fans die Ankündigung nicht überbewerten. Denn der 30-Jährige wäre nicht der erste Rapper, der von einem Karriereende spricht, um dann - in welcher Form auch immer - nach einiger Zeit wieder auf der musikalischen Bildfläche aufzutauchen. Bisher hat Bausa die beiden Alben "Dreifarbenhaus" und "Fieber" veröffentlicht.