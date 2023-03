Kendall Jenner und Selena Gomez lieben diesen Beauty-Look: Cloud Skin ist der perfekte Make-up-Trend für alle, die es matt und soft mögen.

Der perfekte Look für alle, die es matt mögen: Stars wie Kendall Jenner (27), Selena Gomez (30) und Emily Ratajkowski (31) schwören im Frühling 2023 auf den Cloud-Skin-Look. Auf Social Media wird der Make-up-Trend derzeit als einer der größten Beauty-Trends der frühlingshaften Monate gehandelt. Geprägt wurde der Look vor allem von Make-up-Artist Dominic Skinner (60). Aber was steckt nun genau hinter Cloud Skin? So gelingt der Beauty-Look in ein paar einfachen Schritten.

Das steckt hinter Cloud Skin

Im Fokus steht ein softer, ebenmäßiger Teint, der wie weichgezeichnet wirkt. Die Grenzen zwischen Foundation, Blush und Bronzer verschwimmen - ähnlich wie bei einer Wolke. Daher auch der Name Cloud Skin.

Für welchen Anlass eignet sich Cloud Skin?

Cloud Skin eignet sich für jeden Anlass: Man kann den Make-up-Trend sehr natürlich mit nur etwas Mascara tragen oder auch in Kombination mit einem knalligen Lippenstift oder auffälligem bunten Lidschatten. Bei den SAG Awards 2023 zeigte sich Selena Gomez beispielsweise mit einem sehr schlichten matten Make-up-Look in Kombination mit etwas Mascara und Sleek Hair.

Cloud Skin - so funktioniert's:

Die Haut sollte vorab unbedingt mit genügend Feuchtigkeit versorgt werden, bei matten Make-up-Looks ist dieser Schritt besonders wichtig: Mit einer Feuchtigkeitspflege und einem Gesichtsöl zum Beispiel oder einem reichhaltigen Serum wird die Gesichtshaut für das Make-up vorbereitet. Danach folgen Foundation, Concealer und je nach Belieben Blush und Bronzer. Blush und Bronzer sollten gut verblendet werden und nur dezent eingesetzt werden.

Der wichtigste Schritt beim Cloud-Skin-Look kommt zu guter Letzt: das Abpudern. Der Puder soll dabei ganz gezielt platziert werden: unter den Augen, rund um die Nasenflügel sowie auf der Stirn. Vor allem unter den Augen sollte hier sorgfältig gearbeitet werden, denn dieser Step macht den Cloud-Skin-Make-up-Look aus. Der Tipp vom Profi: Mit einem kleinen Puderpinsel oder einem kleinen Puder-Schwämmchen lassen sich die Stellen unterhalb der Augen am besten erreichen. Im restlichen Gesicht kann ruhig mit einem größeren Schwamm oder Pinsel gearbeitet werden.