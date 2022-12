"E.T. - Der Außerirdische" wurde bei einer Auktion für 2,5 Millionen Dollar verkauft. Unter den Hammer kam das Modell aus dem Film von 1982.

Das Original-Modell von "E.T. - Der Außerirdische" (1982) hat für viel Geld den Besitzer gewechselt. Das ikonische Filmutensil war Teil einer Versteigerung bei "Julien's Auctions". Laut dem Auktionshaus lag das endgültige Gebot bei 2.560.000 US-Dollar (etwa 2,4 Millionen Euro).

Die Figur, die für den Dreh mit den Schauspielern verwendet wurde, wurde von dem Auktionshaus mit Sitz in Kalifornien auf zwei bis vier Millionen Dollar geschätzt. Die Versteigerung wurde US-Medienberichten zufolge bei 500.000 US-Dollar eröffnet. Der Name des Käufers ist nicht bekannt. Das "einzigartige" Modell von Designer Carlo Rambaldi (1925-2012), das dieser 1981 gebaut hatte, "stammt aus der Zeit vor moderner CGI-Technologie und -Effekten", verfügt über 85 Bewegungspunkte und "gilt als technisches Meisterwerk", heißt es in der Beschreibung von "Julien's Auctions".

Film wurde Kult

Der von Steven Spielberg (76) inszenierte Film "E.T. - Der Außerirdische", unter anderem mit Henry Thomas (51) und Drew Barrymore (47), kam 1982 in die Kinos. Er handelt von einem Außerirdischen, der sich mit einem Jungen anfreundet, als er auf der Erde festsitzt. Der Streifen wurde zum großen Erfolg und gilt heute als Filmklassiker. Im Oktober hatte Drew Barrymore laut "People" in ihrer Talkshow erklärt, dass sie dachte, das Alien-Modell sei echt, als sie im Alter von sieben Jahren damit vor der Kamera stand: "Ich habe ihn wirklich so sehr geliebt", sagte Barrymore über das Model.