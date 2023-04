Michael Lerner ist tot. Der Charaktermime aus Filmen wie "Godzilla" und "A Serious Man" starb laut seines Neffen im Alter von 81 Jahren.

Ein berühmter Charakterdarsteller Hollywoods ist tot: Michael Lerner, der unter anderem in Roland Emmerichs (67) "Godzilla" und "A Serious Man" der Coen-Brüder mitgespielt hat, verstarb im Alter von 81 Jahren. Dies gab der Neffe des Stars, der ebenfalls als Schauspieler tätige Sam Lerner (30), über seinen offiziellen Instagram-Account bekannt.

Zu einem Bild seines verstorbenen Onkels schrieb er: "Wir haben vergangene Nacht eine Legende verloren. Es ist schwer in Worte zu fassen, wie brillant mein Onkel Michael war und welchen Einfluss er auf mich hatte. Seine Geschichten wussten mich stets zu inspirierten und weckten meine Liebe zur Schauspielerei."

Niemand sei mit mehr Selbstbewusstsein und Talent gesegnet gewesen, führt Sam Lerner weiter aus: "Die Tatsache, dass er mein Fleisch und Blut war, wird mir immer ein besonderes Gefühl geben." Er schließt seinen Post mit der Gewissheit ab, dass sein Onkel nun "unendlich viele kubanische Zigarren, gemütliche Stühle und niemals endende Film-Nächte" genießen kann.

Knapp ein halbes Jahrhundert im Filmgeschäft

Michael Lerner startete seine lange Karriere Mitte der 70er Jahre im Charles-Bronson-Krimi "Der Tag der Abrechnung". In den folgenden fast fünf Dekaden wirkte er in Filmen jedweder Gattung mit, von der bereits erwähnten "Godzilla"-Verfilmung (1998) über Klamauk-Streifen der Marke "Buddy - Der Weihnachtself" (2003) hin zu Comic-Streifen wie "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" (2014). Einen letzten Auftritt legte er 2019 in dem Mockumentary-Kurzfilm "Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein" hin, bei dem auch "Stranger Things"-Star David Harbour (48) mitwirkte.

Auch im Serienfach war Lerner ein gern gebuchter Gaststar. Hier reicht sein Schaffen bis ins Jahr 1969 zurück, unter anderem war er in einzelnen Episoden von "M*A*S*H", "Hart aber herzlich", "Das A-Team" und "MacGyver" zu sehen.

Neffe Sam Lerner ist seit Anfang der 2000er als Schauspieler tätig, er war etwa als Kinderschauspieler im Streifen "Neid" mit Ben Stiller (57) und Jack Black (53) dabei. Zuletzt wirkte er 2022 im Netflix-Film "The Gray Man" mit.