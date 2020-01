Bella Thorne: Sie und Schwester Dani gewähren tiefe Einblicke

Schauspielerin Bella Thorne ("Midnight Sun") weiß, wie man alle Blicke auf sich zieht. Nach der Golden-Globe-Verleihung lief sie mit Schwester Dani (26) am Sonntag zur Afterparty von "InStyle" und Warner Bros. in aufeinander abgestimmten weißen Abendkleidern auf - beide gewährten tiefe Einblicke. Die eng anliegende Robe der 22-jährigen Bella bestach durch ein tief ausgeschnittenes Dekolleté, aufgenähten Pailletten und zwei hoch angesetzte Beinschlitzen. Schwester Dani, die als Schauspielerin und Model tätig ist, entschied sich für ein Modell mit langer Schleppe und aufgesetzten Federn.

Während Bella auffälligen funkelnden Schmuck inklusive einer Armbanduhr und riesigen Ringen und Ohrringen in Silber zu ihrem Outfit kombinierte, trug Dani lediglich einen Ring am Finger. Die 26-Jährige entschied sich zudem für Sandalen-Pumps in Weiß, während die Wahl ihrer Schwester auf dramatische silberfarbene, spitze High Heels fiel. Die Haare trugen beide Schwestern offen und leicht gelockt, wobei Dani mit ihren bunt gefärbten Haaren stärker auffiel. Das Make-up der Stars konzentrierte sich auf die schwarz geschminkte Augenpartie. Dani sorgte lediglich mit Lippenstift in einem Pflaumen-Ton für einen weiteren Kontrast.