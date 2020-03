Ben Affleck: Adam Driver macht seinem Sohn eine große Freude

Aus Filmpartnern scheinen echte Freunde geworden zu sein. Ben Affleck (47, "Pearl Harbor") und Adam Driver (36, "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers") stehen gerade gemeinsam für den Film "The Last Duel" vor der Kamera. Zum Geburtstag von Afflecks Sohn Samuel erfüllte Driver dem Achtjährigen nun einen ganz besonderen Wunsch. Samuel bekam nicht nur mehrere "Star Wars"-Spielzeuge geschenkt, sondern auch eine persönliche Videobotschaft von "Kylo Ren", der Filmfigur, die Driver verkörpert.

Wie Affleck in der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" verriet, hatte Samuel "den besten Geburtstag aller Zeiten". Schließlich sei er ein riesiger "Star Wars"-Fan. Der Schauspieler erinnerte sich auch gerne an die Situation, in der Samuel die Geschenke öffnete: "Es war ein unglaublich bewegender und kraftvoller Moment."

Seinem Schauspielkollegen ist Affleck sehr dankbar: "Adam hat mich zu einem Helden für mein Kind gemacht. Für Adam war es keine große Sache, ein paar Spielzeuge an Samuel zu schicken. Aber für Samuel bedeutete es die ganze Welt. Ich werde das niemals vergessen." Wie Affleck und Driver gemeinsam auf der Kinoleinwand harmonieren, kann man in "The Last Duel" sehen. Der Film soll voraussichtlich ab Dezember 2020 in den Kinos zu sehen sein.