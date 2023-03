Hollywood-Star Ben Affleck hat erneut klargestellt, dass er seine Ex Jennifer Garner nicht für seine Alkoholprobleme verantwortlich macht.

Ben Affleck (50) hat einige Dinge klargestellt. In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" sprach er erneut über den Shitstorm, den er 2021 kassierte. Der Schauspieler war damals von vielen Menschen dafür angegriffen worden, wie er angeblich über seine erste Ehe mit Kollegin Jennifer Garner (50) gesprochen hatte.

"Ich hatte eine sehr schmerzhafte Erfahrung, als ich ein Interview gab, in dem ich wirklich verwundbar war", sagte er dem "Hollywood Reporter". Was folgte, war, dass seine Aussagen nicht nur falsch aufgenommen worden seien, tatsächlich habe er genau das Gegenteil sagen wollen.

"Mein Verhalten liegt vollständig in meiner Verantwortung"

Affleck hatte Radiomoderator Howard Stern (69) 2021 unter anderem gesagt, er hätte sich in der Ehe mit Garner gefangen gefühlt. Das sei einer der Gründe gewesen, warum er mit dem Trinken angefangen habe.

Im Interview mit "The Hollywood Reporter" erklärte Affleck nun, er versuche nicht, Garner für seinen Alkoholkonsum verantwortlich zu machen. "Um es klar zu sagen, mein Verhalten liegt vollständig in meiner Verantwortung." Er fügte hinzu: "Der Punkt, den ich ansprechen wollte, war traurig. Jeder, der eine Scheidung durchgemacht hat, hat dieses Kalkül: 'Wie viel versuchen wir?' Wir liebten uns. Wir kümmern uns umeinander. Wir haben Respekt voreinander", so Affleck in dem neuen Interview. "Ich habe versucht zu sagen: 'Hey, schaut, ich habe zu viel getrunken, und je weniger glücklich du bist, ob es dein Job oder deine Ehe ist, und dein Leben schwieriger wird - wenn du Dinge tust, um ein Loch zu füllen, die nicht gesund sind, fängst du an, mehr von diesen Dingen zu tun.'"

Affleck fügte hinzu, er glaube, dass seine Zitate für Clickbaiting "falsch dargestellt wurden". Weiter meinte er: "Es war egal, wie oft ich sagte: 'Ich meine es nicht so. Ich sage euch, ich gebe meiner Ex-Frau nicht die Schuld an meinem Alkoholismus.'"

Affleck hat seine Aussagen schon 2021 klargestellt

Tatsächlich hatte Affleck bereits kurz nach dem Interview mit Howard Stern seine Kommentare erläutert. In der Show "Jimmy Kimmel Live!" rückte er seine Aussagen im Dezember 2021 zurecht. "Ich würde nie wollen, dass meine Kinder denken, dass ich je ein schlechtes Wort über ihre Mutter sagen würde", meinte der Hollywood-Star zu Jimmy Kimmel (55). Affleck hat zusammen mit Garner die Töchter Violet (17) und Seraphina (14) sowie Sohn Samuel (11).

Das Schauspielerpaar war von 2005 bis 2018 verheiratet, getrennt hatten sie sich 2015. Affleck hat sich wegen seiner Alkoholsucht mehrmals behandeln lassen.

Der 50-Jährige hat vergangenes Jahr erneut geheiratet: Er ging mit Jennifer Lopez (53) den Bund der Ehe ein. Die beiden Promis hatten fast 20 Jahre nach ihrer ersten Verlobung wieder zueinander gefunden.