Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich bereits in Las Vegas das Jawort gegeben.

Kurz vor der Hochzeit von Jennifer Lopez und Ben Affleck kam es zu einem Schreckmoment: Afflecks Mutter musste ins Krankenhaus.

Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Hochzeit von Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53). Unmittelbar vor dem Mega-Event hatte das Paar jedoch offenbar eine Schrecksekunde zu durchleben: Wie britische und US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, musste Afflecks Mutter Christine Anne Boldt per Krankenwagen in ein Hospital gebracht werden. Angeblich ist sie von einem Steg gefallen und hat sich dabei am Bein verletzt. Affleck selbst hat sie gefunden und die Ambulanz informiert.

Schwerwiegend war die Verletzung aber zum Glück nicht, eine Quelle gab bereits Entwarnung. Der britischen "Daily Mail" liegen Aufnahmen vor, die zeigen, wie Afflecks Mutter im Beisein ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter in einem Rollstuhl aus dem Krankenhaus gefahren wird. Dieses Prozedere ist aus Versicherungsgründen Vorschrift in den USA, auf den Rollstuhl angewiesen wird sie trotz bandagiertem Bein wohl nicht gewesen sein. Der Feier dürfte also nichts im Wege stehen - und die soll rauschend werden.

Drei Tage zu Ehren des Brautpaares

Angeblich will das Paar, das nach einer spontanen Vegas-Hochzeit im Juli bereits offiziell verheiratet ist, ein dreitägiges Fest mit Familie und Freunden feiern. Die Feierlichkeiten in der Nähe von Savannah, genauer gesagt im Vorort Riceboro im US-Bundesstaat Georgia, sollen laut "Page Six" am Freitagabend mit einem "Probe-Dinner" begonnen haben.

Die eigentliche Zeremonie sei für Samstag geplant, am Sonntag soll die große Feier mit einem riesigen Barbecue für alle Gäste langsam ausklingen. Die Trauung soll im Übrigen der prominente Lebensberater und Podcaster Jay Shetty (34) vollziehen. Lopez gilt als enge Freundin von Shetty und soll mit ihm bereits seit Jahren über Beziehungsprobleme reden. Star-Eventmanager Colin Cowie (60) soll als Wedding-Planer engagiert worden sein.

Auch zahlreiche Promis und Stars werden natürlich erwartet. So sollen sich in jedem Fall Ben Afflecks Bruder und Schauspielkollege Casey Affleck (47) in Georgia einfinden, aber auch Talkshow-Host Jimmy Kimmel (54), Schauspielerin Drea de Matteo (50) oder Afflecks Jugendfreund und Oscarpreisträger Matt Damon (51).