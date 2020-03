Berlin - Tag & Nacht - Live aus der WG: Beliebte Soap bekommt eigene Live-Show

Vor der neuen Folge von "Berlin - Tag & Nacht", die im Anschluss gezeigt wird, strahlt RTLzwei ab Montag (30. März) immer um 19:00 Uhr ein Live-Format zur Soap aus. Das hat der Sender am heutigen Freitag bekanntgegeben. In "Berlin - Tag & Nacht - Live aus der WG" werden wechselnde Moderatorenpaare durch die Sendung führen.

Schalte zu Darstellern und Fans

In der Show werden diese unter anderem via Schalte mit Darstellern und Zuschauern sprechen sowie Überraschungsgäste begrüßen. Laura Maack (32, Paula) und Manuel Denniger (29, Rick) machen den Auftakt als Moderatoren. Die Inhalte sollen dabei stets tagesaktuell sein und unter anderem auch Alltags-Tipps in Zeiten von "Social Distancing" beinhalten.

Die zehnminütige Live-Sendung werde mit verkleinertem Team und "unter Wahrung des gebotenen Infektionsschutzes" realisiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Das neue Format sei in Zeiten des Coronavirus "als Signal des Zusammenhalts an eine der größten Fan-Communitys in Deutschland" zu verstehen.