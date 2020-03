Berlin Berlin: Kultserie wird wegen Corona erst später das Kino erobern

Nur sechs Tage vor dem geplanten Start von "Berlin, Berlin - Der Kinofilm" am 19. März hat auch Constantin Film auf die momentane Coronakrise reagiert. So werde der Film zur Kultserie "auf unbestimmte Zeit verschoben", heißt es in einer Pressemitteilung. Man suche derzeit aber nach einem neuen Termin und wolle diesen zeitnah bekanntgeben. Am kommenden Sonntag hätte zudem die Premiere zu Lolles (Felicitas Woll, 40) Kino-Abenteuer steigen sollen - auch diese wurde nun abgesagt.

Seit Anfang März sind so gut wie alle namhaften Kinostarts der kommenden Wochen verschoben worden. Den Anfang machte "James Bond: Keine Zeit zu sterben", es folgten potenzielle Blockbuster wie die Disney-Realverfilmung "Mulan", der "X-Men"-Streifen "The New Mutants" oder der Actionfilm "Fast & Furious 9". Letzterer wurde sogar ins Jahr 2021 verlegt.