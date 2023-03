© 2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Leben totgeglaubte Serien länger? Offenbar ist das Ende von "Willow" doch noch nicht so in Stein gemeißelt, wie unlängst berichtet.

Unter anderem das für gewöhnlich gut informierte Branchenportal "Deadline" hat unlängst berichtet, dass die Fantasy-Serie "Willow", basierend auf dem gleichnamigen Film, nach nur einer Staffel abgesetzt worden ist. Diese sehr final klingende Meldung wollte Jonathan Kasdan (43), der Showrunner von "Willow", so jedoch nicht stehen lassen. Auf seinem offiziellen Twitter-Account relativierte er die Nachricht, dass es keine zweite Staffel geben wird.

Die tatsächliche Wahrheit sei "weniger sensationsträchtig", so Kasdan, der auch namentlich die von ihm geschätzte Seite "Deadline" erwähnt. Folglich sei vergangene Woche lediglich die Entscheidung getroffen worden, "unserem Hauptcast die Tür für andere Serien-Möglichkeiten zu öffnen, die sich in diesem Jahr für sie ergeben könnten". Es sei bei der Fülle an Serien- und Filmproduktionen rund um den Globus "unfair, die Verfügbarkeit von Schauspielern einzuschränken, ohne ihnen sagen zu können, wann genau man sie wieder braucht".

Das Einzige, was somit fix feststeht, sei laut Kasdan: "'Willow' wird in den kommenden zwölf Monaten nicht weitergedreht." Sogleich enthüllt er in seinem Post, dass die Drehbücher für eine zweite Staffel offenbar schon geschrieben sind und dass dies auch durch die große Unterstützung von Disney möglich gewesen sei, auf deren Streamingdienst Disney+ "Willow" Ende des vergangenen Jahres Premiere feierte. Unter Umständen müssen sich die Fans der Fantasy-Heldenreise also nur etwas länger auf neue Folgen gedulden, statt diese komplett abzuschreiben.

Serie kam 35 Jahre nach dem Film

In "Willow" schlüpfte Hauptdarsteller Warwick Davis (53) einmal mehr in seine wohl bekannteste Rolle des Zauberers Willow Ufgood. Ungefähr 16 Jahre nach der Handlung des Originalfilms begibt sich eine neue Heldengruppe um Rückkehrer Willow auf eine gefährliche Reise, die sie weit außerhalb ihrer gewohnten Heimat führt. Ziel der Heldengruppe ist nicht weniger, als die gesamte Welt zu retten.

Neben Davis standen Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel, Dempsey Bryk und Joanne Whalley für "Willow" vor der Kamera. Die Story-Idee zum Originalfilm "Willow" von 1988 mit Davis und Val Kilmer (63) stammte von "Star Wars"-Schöpfer George Lucas (78).