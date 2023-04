Zeigen sich immer wieder als funktionierendes Ehepaar in der Öffentlichkeit: Jay-Z und seine Frau Beyoncé.

Führen Jay-Z und Beyoncé eine glückliche Ehe? Schon lange gibt es Gerüchte um die Liebe der beiden. Jetzt legt ein neuer Artikel nach.

Sind die Musik-Stars Beyoncé (41) und Jay-Z (53) auch nach rund 15 Jahre Ehe immer noch ein glückliches Liebespaar? Ein Bericht der "Bild am Sonntag" sorgt nun für Irritationen und behauptet, dass die Ehe quasi nur noch auf dem Papier existiere. Demnach würden die beiden in einer Krise stecken. Ein Freund der Familie habe der Zeitung verraten, dass die beiden in getrennten Schlafzimmern schlafen würden und derzeit nur die Finanzen der Grund seien, dass es noch zu keiner Scheidung gekommen sei.

Vor allem Jay-Z fühle sich in der Ehe eingeengt, daran würden auch die drei gemeinsamen Kinder Blue Ivy (11) und die Zwillinge Rumi und Sir (5) nichts ändern. Beyoncé fühle sich von ihrem Ehemann und Manager Jay-Z im Gegensatz dazu beruflich unter Druck gesetzt. Sie wolle weniger ihre Musikkarriere vorantreiben, sondern die Zukunft ruhiger angehen und sich mehr um die Kinder kümmern wollen.

Immer wieder Fremdgeh-Gerüchte um Jay-Z

Auch im Sommer des vergangenen Jahres keimten Fremdgeh-Gerüchte auf, wonach Jay-Z seine Ehefrau betrogen haben soll. In ihrem Song "Alien Superstar" nimmt Beyoncé offenbar zu den Spekulationen Stellung. "Ich bin die Nummer eins. Ich bin die Einzige. Verschwende deine Zeit nicht damit, mit mir zu konkurrieren. Niemand auf der Welt ist wie ich. Ich bin verrückt, widersprüchlich, mache ihn süchtig."

Beyoncé und Jay-Z lernten sich um das Jahr 2000 herum kennen und sind seit spätestens 2002 liiert. Die Hochzeit erfolgte im Jahr 2008. 2012 wurden sie zum ersten Mal Eltern, 2017 folgten die Zwillinge. Obwohl sie in der US-Öffentlichkeit als Vorzeigepaar gelten, war ihre Liebe immer wieder in den Schlagzeilen. Oft wurden Jay-Z Affären unterstellt. Offiziell äußern sich die beiden zu solchen Gerüchten jedoch nie.