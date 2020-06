Beyonce: Sie veröffentlicht ihr nächstes Album auf Disney+

Beyoncés nächstes Album wird zunächst nicht als klassischer Tonträger erscheinen. Stattdessen erscheint Ende Juli ein Video auf Disney+.

Beyoncé (38, "Lemonade") veröffentlich ein Visual Album auf Disney+. "Black Is King" erscheint am am 31. Juli auf der Streamingplattform. Die Musikerin hat bei dem Musikfilm selbst Regie geführt und das Video produziert. Das Album featured weitere prominente Künstler, wie Childish Gambino (36, "3.15.20"), Kendrick Lamar (33, "DAMN."), Pharrell Williams (47, "Girl") oder Jay-Z (50, "Empire State of Mind"). Einen Trailer zu "Black Is King" hat Beyoncé auf ihrer Website veröffentlicht.

"König der Löwen" neu denken

Laut eines Statements von Disney und Beyoncés Unternehmen Parkwood Entertainment, aus dem "Variety" zitiert, geht es in dem Visual Album darum, "die Lehren aus dem 'König der Löwen' für junge Könige und Königinnen auf der Suche nach ihren Kronen neu zu denken." An dem Film wurde über ein Jahr lang gearbeitet, der Cast und die Crew stehe für "Diversität und Verbundenheit".

Die Diversität spiegelt sich auch in der Vielzahl afrikanischer Künstler wider, die Beyoncé auf "Black Is King" neben den westlichen Popgrößen unterstützen. Unter ihnen sind Wizkid (29, "Brown Skin Girl"), Mr Eazi (28, "Nobody"), Tiwa Savage (40, "49-99") und Burna Boy (29, "On the Low") aus Nigeria, Shatta Wale (35, "Wonder Boy") aus Ghana, Busiswa (31, "My Power") aus Südafrika und Salatiel (32, "Anita") aus Kamerun.