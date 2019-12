Bianca Claßen: YouTube-Star kämpft mit Problemen in der Schwangerschaft

Die YouTube-Stars Bianca (26) und Julian Claßen (26), auch bekannt als Bibi und Julienco, erwarten ihr zweites Kind. Nun verriet Bibi in einem neuen Video, dass es zu Komplikationen gekommen ist: Sie hat einen Leistenbruch. "Es ist sehr schmerzhaft. Und man weiß nicht genau, woher der kommt. Es kann einfach durch die Schwangerschaft passiert sein. Vielleicht hatte ich ihn vorher schon. Der ist jetzt einfach nur doller geworden", berichtet sie. Manchmal habe sie schon morgens Schmerzen gehabt.

"Es gab wirklich Tage, da lag ich fast den ganzen Tag"

Wegen des Leistenbruchs dürfe sie sich nur wenig bewegen und nicht einmal Söhnchen Lio (1) hochheben. Ihr Mann habe sich aber gut um alles gekümmert, erzählt sie dankbar. Der Leistenbruch war aber nicht der einzige Grund, der Bibi ans Bett fesselte: Es kam zu einem Problem, das "noch blöder" sei. "Mein Gebärmutterhals war verkürzt", sagt sie im Video.

"Der Gebärmutterhals verkürzt sich irgendwann und dann öffnet sich der Muttermund und dann kommt das Baby [...] Eigentlich darf das halt erst ganz kurz vor der Geburt passieren, weil es sonst eben eine Frühgeburt geben kann. Und bei mir ist der schon seit ein paar Wochen verkürzt und war an einem recht kritischen Punkt." Mittlerweile sei der Wert wieder besser geworden. Sollte es jedoch erneut zu Komplikationen kommen, könne es sein, dass sie die restliche Schwangerschaft im Krankenhaus verbringen müsse, so Bibi.

"Es gab wirklich Tage und Zeiten, da lag ich fast den ganzen Tag nur auf dem Sofa oder im Bett und habe nichts gemacht, weil ich mich einfach schonen wollte", erzählt sie und erklärt, dass das Paar deshalb auch geplante Videos nicht umsetzen konnte.

In weniger als drei Monaten soll Bibi ein Mädchen auf die Welt bringen. "Wir haben einen Namen in der sehr krass engen Auswahl [...] Ich würde sagen, der steht zu 95 Prozent fest", so die YouTuberin. Bianca und Julian Claßen sind seit September 2018 verheiratet. Kurz darauf kam ihr erstes Kind, Söhnchen Lio, zur Welt.