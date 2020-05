Bibi Claßen: YouTuberin veröffentlicht Liebeserklärung an ihre Kinder

Am heutigen Muttertag lassen es sich viele Promis nicht nehmen, liebevolle Worte an ihre Mütter oder auch an ihre Kinder zu richten. Unter ihnen: YouTube-Star Bianca "Bibi" Claßen (27). Auf Instagram postete sie ein Foto ihrer Sprösslinge und kommentierte den Schnappschuss mit herzerwärmenden Worten: "Heute ist mein zweiter Muttertag und das erste Mal als Zweifach-Mama. Es gibt für mich nichts Schöneres auf der Welt, als Mama zu sein", schreibt die 27-Jährige.

"Meine Kinder schenken mir die wundervollsten Momente (und bei uns ist immer Action - wie man auf dem Bild erkennen kann)", schreibt sie weiter. Ihre zwei Kinder Lio (geb. 2018) und Emily (geb. 2020) haben in dem Foto ihre Füßchen ins Gesicht ihrer Mutter gestreckt. Während die Influencerin ein breites Grinsen aufgelegt hat, sind die Gesichter ihrer Kids auf dem Foto nicht zu erkennen.

Emily und Lio halten sich nicht nur zuckersüß an den Händen sondern sind auch noch im Partnerlook gekleidet. "Ich bin dein Muttertagsgeschenk. Papa sagt, gern geschehen", steht auf ihren blau- und rosa-farbenen Bodys geschrieben. Ein Geschenk von ihrem Ehemann Julian (27), wie sie im Post erklärt. "Die Beiden aufwachsen zu sehen, erfüllt mich komplett und ich genieße jede Sekunde unseres Familienglücks. Obwohl die zwei noch so klein sind, spürt man die Verbindung zwischen ihnen", schwärmt Bibi.

Grüße an ihre eigene Mutter

Erst im März gab Bibi via Instagram bekannt, erneut Mutter geworden zu sein. Die kleine Emily kam am 20. März zur Welt und macht das Glück der kleinen Familie perfekt. Sohn Lio wurde kurz nach der Hochzeit von Bibi und Julian im Oktober 2018 geboren. Aber nicht nur für ihre Kinder hat sie wundervolle Worte übrig. Auch an ihre eigene Mutter denkt Bibi an diesem besonderen Tag: "Du bist die beste Mama, die ich mir nur wünschen könnte... Ich liebe dich."