Big Brother: Kandidaten werden in Sondersendung über Corona aufgeklärt

Der Sender Sat.1 bringt am 17. März um 19.00 Uhr live eine Sondersendung zum Thema Corona. "Sat.1 hat sich dazu entschieden, die 'Big Brother'-Bewohner über die Ereignisse in Deutschland und der Welt zu informieren", so der Sender in einer Pressemitteilung. Diese Entscheidung sei in Absprache mit den Angehörigen der Kandidaten geschehen.

Aufklärung live

Moderator Jochen Schropp (41, "Im Knast") und Sendungsarzt Andreas Kaniewski werden in der Live-Sendung mit den Kandidaten das Thema besprechen. In der Sendung sollen auch etwaige Fragen der Kandidaten beantwortet werden, außerdem erhalten sie Video-Botschaften von ihren Familien und Freunden.

Abgeschottet

Die Bewohner, die bereits Anfang Februar eingezogen sind, haben womöglich bis zu diesem Zeitpunkt wenig von dem Virus mitbekommen. Den Verlauf der Pandemie konnten sie im Container nicht mitverfolgen. Jene Kandidaten, die neu in die Sendung gekommen sind, durften nicht über Corona sprechen. Daher wird das Thema unter Leitung des Moderators in einer Live-Sendung aufgerollt.

"Big Brother" ist von Montag bis Freitag um 19 Uhr in Sat.1 und auf Joyn zu sehen.