Big Little Lies: Wird es eine dritte Staffel geben?

Die "Monterey Five" aus "Big Little Lies": Shailene Woodley (v.l.), Zoë Kravitz, Reese Witherspoon (vorne), Nicole Kidman und Laura Dern (r.).

Die zweite Staffel der preisgekrönten Hitserie "Big Little Lies" feiert deutsche Free-TV-Premiere. Doch wie steht es um weitere Folgen?

Die Serie "Big Little Lies" zählt zu den besten der letzten Jahre und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zum Hauptcast gehören die Schauspielerinnen Nicole Kidman (53), Reese Witherspoon (44), Shailene Woodley (28), Zoë Kravitz (31) und Laura Dern (53). In Staffel zwei verstärkt zudem Hollywood-Ikone Meryl Streep (71) das Ensemble. Zwei Staffeln aus den Jahren 2017 und 2019 mit je sieben Folgen gibt es bisher.

Viel beschäftigte Stars vs. die Lust auf mehr

Ob es eine dritte Staffel "Big Little Lies" geben wird, ist derzeit völlig offen. Casey Bloys, der Präsident des US-Senders HBO, für den die Serie produziert wird, sagte bereits im Juli 2019, dass er es als "nicht realistisch" einschätze, weitere Folgen mit dem Cast drehen zu können. Schließlich seien die Schauspielerinnen "viel beschäftigt". Sollten sie jedoch eines Tages zu ihm kommen und ihm mitteilen, dass sie ein Zeitfenster gefunden hätten, würde er sofort grünes Licht geben.

Die Hauptdarstellerinnen haben stets ihr Interesse an weiteren Episoden bestätigt. Im Ende Juni 2020 veröffentlichten Podcast "The Awardist" des US-Magazins "Entertainment Weekly" sagte etwa Nicole Kidman, sie würde ihre Figur Celeste "für den Rest meines Lebens spielen". Fans sollten die Hoffnung nicht aufgeben, auch wenn sie nicht wisse, wann es passieren könnte.

Reese Witherspoon erklärte ebenfalls im Juni in der Reihe "Actors on Actors" für "Variety" als das Gespräch mit Kollegin Regina King (49, "Watchmen") auf eine mögliche dritte Staffel "Big Little Lies" kam: "Meine Güte! Ich hoffe es!" Sie bezeichnet die Arbeit an der Serie als eine der "erfüllendsten kreativen Erfahrungen". Es sei "ein Traum" gewesen mit ihren Co-Stars zu arbeiten.

"Big Little Lies": Plot und Ausstrahlung im Free-TV

Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, kann dies mit den sieben Folgen der zweiten Staffel machen, die ab Mittwoch, 5. August 2020 (ab 22:40 Uhr), deutsche Free-TV-Premiere bei VOX (oder via TVNow) feiern. Die ersten sechs Episoden werden jeweils in Doppelfolgen ausgestrahlt. Das Finale ist am 26. August um 22:25 Uhr zu sehen.

Die zweite Staffel setzt nach den turbulenten Ereignissen in der Nacht der Wohltätigkeitsveranstaltung ein. Die "Monterey Five" - Celeste (Kidman), Madeline (Witherspoon), Jane (Woodley), Bonnie (Kravitz) und Renata (Dern) - sammeln die Scherben ihrer Lieben auf und versuchen, die Situation durchzustehen. Als Celestes Schwiegermutter Mary Louise (Meryl Streep) auftaucht, wird es komplizierter, denn sie will herausfinden, was wirklich mit ihrem Sohn Perry (Alexander Skarsgard) passiert ist. Wird das Geheimnis der "Monterey Five" auffliegen? Können sie ihre Leben wieder auf Spur bringen oder zerbrechen sie daran?