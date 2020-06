Bill & Ted Face the Music: Erster Trailer zum dritten Teil der Kult-Reihe

Keanu Reeves (55) und Alex Winter (54) sorgten Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre mit den Komödien "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit" und "Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft" für jede Menge Lacher. Nun soll hoffentlich schon bald ein Nachfolger erscheinen. Am Dienstag wurde ein erster Trailer zu "Bill & Ted Face the Music" veröffentlicht.

Wie man sich selbst beklaut...

Zwar sind Ted Logan (Reeves) und Bill S. Preston (Winter) seither natürlich sichtlich gealtert, von ihrem Charme haben die Kultfiguren aber wohl nichts eingebüßt. Nur leider sind die vergangenen Jahrzehnte offenbar nicht nach Plan verlaufen. "Ihr solltet die Welt vereinen und die Realität, wie wir sie kennen, retten", heißt es in dem Trailer.

Das scheint wohl fehlgeschlagen zu sein. "Bill, wir haben unser ganzes Leben lang versucht, das Lied zu schreiben, das die Welt vereinen wird. Warum können wir nicht einfach in die Zukunft reisen, wo wir es schon geschrieben haben?", fragt Ted. Dort wollen sie den Song laut Trailer von ihren zukünftigen Ichs klauen.

Wann genau die Komödie nun in den deutschen Kinos anlaufen soll, ist nicht bekannt. Laut dem Branchenblatt "Variety" wird es trotz den zahlreichen durch die Corona-Krise bedingten Verschiebungen in den USA voraussichtlich am 21. August soweit sein.