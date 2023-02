Zwei Jahre nach seiner Scheidung soll Microsoft-Gründer Bill Gates laut Medienberichten eine neue Liebe gefunden haben.

Im August 2021 ließ sich Multimilliardär Bill Gates (67) nach über 27 Ehejahren von Melinda French Gates (58) scheiden. Einem Bericht der britischen "Daily Mail" zufolge soll sich der Microsoft-Mitgründer nun in einer neuen Beziehung befinden. Bereits seit über einem Jahr würde sich der 67-Jährige demnach angeblich mit Paula Hurd treffen, der Witwe des ehemaligen Oracle-Chefs Mark Hurd (1957-2019). "Sie sind unzertrennlich", verriet ein namentlich nicht genannter Freund des Paares dem britischen Blatt.

Paula Hurd soll noch nicht Bill Gates' Kinder getroffen haben

"Es ist weithin bekannt, dass Bill Gates und Paula Hurd sich treffen", verriet eine weitere Quelle dem US-Magazin "People". Gates' Kinder soll die 60-Jährige dem Insider zufolge allerdings noch nicht kennengelernt haben. Hurd und Gates verbindet die Liebe zum Tennissport. So wurden sie Seite an Seite bei den diesjährigen Australian Open in Melbourne fotografiert. Zuvor besuchten beide über die Jahre immer wieder regelmäßig dieselben Tennisturniere, saßen damals jedoch noch getrennt voneinander.

Hurd war von 1990 bis zu seinem Tod im Jahr 2019 mit dem Ex-Oracle- und Hewlett-Packard-CEO Mark Hurd verheiratet, der laut "Daily Mail" zum Zeitpunkt seines Todes ein geschätztes Vermögen von rund 500 Millionen US-Dollar besessen haben soll. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Bill und Melinda French Gates haben drei gemeinsame Kinder. Die älteste Tochter Jennifer Gates (26) erwartet derzeit ihr erstes Kind.