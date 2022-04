The Weeknd geht in den meisten Kategorien ins Rennen

The Weeknd gilt bei den diesjährigen Billboard Music Awards als Favorit. Der kanadische Sänger geht in 17 Kategorien ins Rennen.

The Weeknd (32) führt die Liste der potentiellen Gewinner bei den Billboard Music Awards 2022 an, die an diesem Freitag (8. April) veröffentlicht wurde. Der kanadische Musiker kann in 17 Kategorien, darunter "Top Artist", Preise abstauben. Rapperin Doja Cat (26) folgt ihm mit 14 Nennungen. Justin Bieber (28), Ye alias Kanye West (44) und Olivia Rodrigo (19) wurden in jeweils 13 Kategorien aufgenommen. Ingesamt werden Preise in 62 Kategorien vergeben.

Die Billboard Music Awards sind von der Fachzeitschrift Billboard jährlich ausschließlich hinsichtlich der Verkäufe vergebene Preise, die die erfolgreichsten Musikerinnen und Musiker sowie Bands des Jahres auszeichnen. Die Verleihung findet am 15. Mai in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas statt. Nick Jonas (29) führte im vergangenen Jahr durch die Show, der Host für 2022 wurde noch nicht bekannt gegeben.