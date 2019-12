Billie Eilish: Diese Promis haben ihr schon gratuliert

Nach dem erfolgreichsten Jahr ihrer Karriere - und generell allen Musik-Karrieren 2019 - ist Billie Eilish mit unzähligen Glückwünschen in ihre Volljährigkeit gestartet. Seit Mittwoch ist die "Bad Guy"-Sängerin nun 18 Jahre alt, was sie auf Instagram mit einem herzerwärmenden Video feierte, in dem sie und ihr Bruder als musikalisch ziemlich ambitionierte Kinder zu sehen sind. In 24 Stunden wurde das Video weit über 18 Millionen Mal angesehen.

Auch die Glückwünsche diverser prominenter Fans blieben nicht aus. So gratulierte etwa Alicia Keys (38) öffentlich in ihrer Instagram-Story mit einem gemeinsamen Foto genau wie die Sängerin Rosalia (26) und der Schauspieler Jared Leto (47). Den wohl süßesten Geburtstagsgruß postete aber ihr Bruder, Finneas O'Connell (22), mit dem sie seit Jahren auf der Bühne steht: "Du bist mein Grund. Für alles. Alles Gute, ich liebe dich mehr als das Leben selbst."