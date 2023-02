Als Stimme für den Klimaschutz und als Vertreterin nachhaltiger Tourneen: Billie Eilish bekommt den ersten Amplifier Award.

Billie Eilish (21) gewinnt einen Preis für ihre Bemühungen um nachhaltige Tourneen. Universal Music und Reverb zeichneten die Sängerin mit dem Amplifier Award aus. Das Plattenlabel und die Non-Profit-Organisation, die sich für Nachhaltigkeit im Konzertgeschäft einsetzt, vergaben den Preis am Sonntag am Rande der Grammy-Verleihung in Los Angeles zum ersten Mal.

Die Initiative will "die besten Beispiele für das Engagement und die Erreichung messbarer Schritte zur Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks" würdigen. Die "Unterstützung gemeinnütziger Zwecke durch direktes Engagement der Fans bei Shows, online und darüber hinaus" soll gefördert werden.

Diese Kriterien erfüllte Billie Eilish für die Stifter des Preises. "Eilish nutzte ihre Plattform, um die Arbeit von gemeinnützigen Organisationen auf der ganzen Welt zu unterstützen und auf sie aufmerksam zu machen, während sie ihre Fans und die Musikindustrie in sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen einbezog", heißt es in der Begründung.

"Ich kann immer noch mehr tun"

Nachdem sie über den schweren Pokal ("Heavy as Shit") gescherzt hatte, bedankte sich Billie Eilish bei ihren Eltern. Vor allem ihre Mutter Maggie Baird (63) gilt als treibende Kraft hinter den grünen Touren ihrer Tochter.

"Ich tue, was ich kann", sagte Billie Eilish, "aber ich weiß, ich kann immer noch mehr tun". Sie ärgere sich über Kollegen in der Branche, die sich nicht um Nachhaltigkeit kümmern. Schließlich animierte sie die Gäste der Gala, sich für einen verantwortlichen Umgang mit Ressourcen zu bemühen. Jeder in diesem Raum und jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen, und ich weiß, dass viele von ihnen etwas Geld in der Tasche haben", sagte sie lachend, "also verwenden Sie es vielleicht für gute Dinge, nicht für dumme Dinge".

Billie Eilish hat bereits 2021 den Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen, "als Galionsfigur einer Generation, die mehr Klimaschutz und eine nachhaltigere Welt fordert". Die Sängerin wirbt regelmäßig öffentlich für den Klimaschutz. Auf ihren Touren verzichtet sie so gut es geht auf Plastik.

SpotOnNews